تكثيف الحملات التموينية على الأسواق بالمنيا والأقصر

شدد محافظ المنيا أسامة القاضي، على تكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والتصدي لجشع التجار وضبط أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية ومحدودي الدخل وتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

ووجه المحافظ - بحسب بيان المحافظة اليوم الاثنين - مديرية التموين والجهات المعنية بمتابعة المرور والتفتيش على جميع الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية والمخابز للتأكد من توافر كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين بأسعار في متناول الجميع.

وقال محافظ المنيا إنه تم ضبط 122 مخالفة تموينية متنوعة على مدار اليومين الماضيين خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لأحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أن المخالفات منها 107 في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات أو توقف عن الإنتاج و 15 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم الإعلان عن الأسعار أو العمل بدون ترخيص.

وفي الأقصر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تاجر أدخنة، وبحوزته أكثر من 20 ألف عبوة سجائر متنوعة، لقيامه بحجبها عن التداول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الأقصر، أكدت أن تاجر أدخنة - مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر - يدير مخزنًا لتخزين كميات كبيرة من السجائر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق، للتلاعب في أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه، أمكن ضبطه وبتفتيش المخزن عُثر على 20560 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة.. واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، لاسيما في مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.