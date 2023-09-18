طلب عاجل من كولر بشأن رباعي الأهلي المصاب.. تفاصيل

كشف الاعلامي مهيب عبد الهادي عن تصريحات مارسيل كولر بشأن الرباعي المصاب.

و كتب مهيب عبد الهادي : كولر يطالب الجهاز الطبى بسرعة الرباعى المصاب عمرو السولية وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وكريم فؤاد.. كولر طلب تقريرا مفصلا عن حالة كل لاعب وموعد عودته للمشاركة بشكل طبيعى مع الفريق.

وخسر النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد بالطائف، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

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وتوج نادي اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس السوبر الإفريقي اليوم، للمرة الأولى في تاريخه.