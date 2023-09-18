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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة ارتفاع درجات الحرارة.. موجة حر شديدة تضرب اليابان

اليابان
اليابان

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية، أن موجة حر قياسية ضربت جميع أنحاء اليابان تقريبًا، حيث تجاوزت درجة الحرارة في العديد من المناطق، يوم الإثنين، 33-35 درجة.

وارتفعت درجات الحرارة في محافظة إيواتي شمال شرقي البلاد إلى 36.4 درجة، وهذا هو أعلى مستوى لدرجة الحرارة لشهر سبتمبر منذ عام 1976، عندما بدأ الاحتفاظ بهذه الإحصائيات، وفي نفس الوقت هو آخر يوم حار للمنطقة.

ويوم السبت، تم تسجيل أحدث موجة حارة في محافظتي كيوتو وجيفو عند 35.7 درجة.

وارتفعت درجة الحرارة يوم الأحد إلى 37.1 درجة في محافظة نيجاتا، وفي ناجانو إلى 36.4، وفي فوكوي وهيوجو وآيتشي إلى 36 درجة.

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وحذر خبراء الأرصاد من خطر ضربة الشمس، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة لمدة يومين آخرين، وستنخفض درجة الحرارة يوم الخميس إلى ما دون 30 درجة.

موجة حر قياسية اليابان ارتفاع درجات الحرارة

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