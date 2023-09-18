سماؤكم ليست محمية.. زيلينسكي يهدد روسيا باستهداف محطات طاقتها

هدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتصعيد الهجمات على روسيا إذا كررت موسكو استراتيجية الشتاء الماضي المتمثلة في قصف محطات الطاقة الأوكرانية والتي تركت ملايين الأوكرانيين يكافحون درجات حرارة متجمدة بدون كهرباء أو تدفئة أو ماء.

يأتي التحذير، الذي أصدره السيد زيلينسكي في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة سي بي إس الإخبارية، مع دخول الحرب في شتاء آخر، وكما أظهرت أوكرانيا أنها قادرة على الوصول إلى أهداف في عمق روسيا.

قال زيلينسكي، وفقًا لبرنامج "60 دقيقة": إذا قطعتم الكهرباء عنا، وحرمتمونا من الكهرباء، وحرمتمونا من الماء، وحرمتمونا من البنزين، فعليكم أن تعلموا أن لدينا الحق في القيام بذلك أيضًا. وأضاف زيلينسكي أن الزعيم الروسي، فلاديمير بوتين، أمر بشن هجمات على أهداف مدنية، في محاولة لكسر روح الأوكرانيين.

في الشتاء الماضي، سعت روسيا إلى تحويل الطقس إلى سلاح، وهي حملة باءت بالفشل في نهاية المطاف، لكنها تركت في بعض الأحيان الملايين من الأوكرانيين بلا تدفئة ويعتمدون على الآبار القديمة للحصول على المياه. وهذا العام، تهدد أوكرانيا بجرأة بفعل الشيء نفسه مع الروس، بالاعتماد بشكل أساسي على الطائرات الهجومية بدون طيار.

في الأشهر الأخيرة، زاد بشكل كبير وتيرة إطلاق الطائرات بدون طيار على أهداف روسية. ضربت أوكرانيا جسرًا رئيسيًا يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، وألحقت أضرارًا مؤخرًا بالسفن البحرية الروسية في المنطقة وهددوا منطقة بيلغورود الحدودية. لقد توغلت أيضًا في عمق الحدود الروسية لكنها لم تسبب أضرارًا كبيرة هناك.

وفقا لنيويورك تايمز، لا تعترف أوكرانيا رسميًا بالهجمات داخل الأراضي الروسية على الرغم من أن زيلينسكي وغيره من كبار المسؤولين قالوا إنهم يعتزمون نقل الحرب إلى الروس العاديين. وفي مقابلة برنامج "60 دقيقة"، حاول زيلينسكي مرة أخرى أن يكون غامضًا بشأن الضربات على الرغم من أنه قال: "لقد قفزت الطائرات بدون طيار الأوكرانية إلى روسيا نفسها، وضربت الكرملين والطائرات الحربية والمباني الشاهقة في موسكو".

استمر زيلينسكي في الإصرار على أنه لم يأمر بشن هجمات بطائرات بدون طيار وأن أوكرانيا تستخدم الأسلحة التي يقدمها حلفاؤها على الأراضي الأوكرانية فقط.

قال زيلينسكي: "لكن روسيا بحاجة إلى أن تعلم أنه أينما كانت، وأيا كان المكان الذي تستخدمه لإطلاق الصواريخ لضرب أوكرانيا، فإن لأوكرانيا كل الحق الأخلاقي في إرسال الرد إلى تلك الأماكن". وقال نحن نرد عليهم قائلين: سماءكم ليست محمية كما تظنون.