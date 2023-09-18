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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا والشحات الأبرز.. تعرف على غيابات الأهلي أمام المصري

صدى البلد

أعلن ماهر همام نجم الأهلي السابق عن غيابات الفريق الأحمر أمام المصري بالدوري عبر حسابه بموقع  فيسبوك:

و كتب ماهر همام :  صلاح محسن يغيب عن لقاء المصري غداً بسبب تراكم الانذارات من الموسم الماضي، بجانب غياب محمود كهربا وحسين الشحات للإيقاف.

وخسر النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد بالطائف، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

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وتوج نادي اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس السوبر الإفريقي اليوم، للمرة الأولى في تاريخه.

الأهلى غيابات الاهلي صلاح محسن إيقاف محمود كهربا إيقاف حسين الشحات

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