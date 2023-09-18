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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيادة مكافآت دوري الأبطال والسوبر وكأس أمم أفريقيا رسميًا

الكاف
الكاف

وافقت لجنة الاتحاد الافريقي لكرة القدم التنفيذية على زيادة بنسبة 130% في الجوائز المالية لمسابقة كأس السوبر CAF TotalEnergies.

سيحصل اتحاد العاصمة الجزائري، المتوج حديثًا بلقب كأس السوبر CAF TotalEnergies، على 500 ألف دولار أمريكي بعد فوزه على الأهلي المصري خلال المباراة التي أقيمت ليلة الجمعة في الطائف بالمملكة العربية السعودية.

في السابق، حصل الفائزون بكأس السوبر CAF TotalEnergies على 200 ألف دولار أمريكي.

سيحصل وصيف نسخة 2023، الأهلي على 250 ألف دولار، بينما حصل الوصيف سابقًا على 125 ألف دولار.

في عام 2022، بلغ إجمالي الجوائز المالية لكأس السوبر CAF TotalEnergies حوالي 325 ألف دولار أمريكي.

وفي عام 2023، ارتفع اجمالي الجائزة المالية إلى 750 ألف دولار أمريكي.

تتماشى هذه الزيادة مع التزام رئيس CAF الدكتور باتريس موتسيبي بزيادة الجوائز المالية في جميع مسابقات CAF وبالتالي ضمان أن تصبح أندية وفرق كرة القدم مكتفية ذاتيًا على المدى المتوسط إلى الطويل.

في العامين الماضيين، كانت هناك زيادات في الجوائز المالية في جميع المجالات بما في ذلك دوري أبطال أفريقيا TotalEnergies، وكأس الاتحاد الأفريقي TotalEnergies، ودوري أبطال أفريقيا للسيدات، وكأس الأمم الأفريقية TotalEnergies، وغيرها.

زيادة بنسبة 46% في الجوائز المالية: دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي.

زيادة بنسبة 150% في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

زيادة قيمة جوائز كأس الأمم الأفريقية إلى 5 ملايين دولار.

زيادة قيمة جائزة كأس أمم إفريقيا للمحليين المالية 45%

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