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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب العاصمة.. زلزال قوي يضرب الجزائر

زلزال
زلزال

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، اليوم الاثنين، وقوع زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر جنوبي الجزائر العاصمة.

أوضح المركز أن الزلزال وقع بولاية المسيلة، مشيرا إلي أنه تم تحديد مركز الهزة بـ4 كيلومترات شمال شرق مغرى، بولاية المسيلة.

وأمس، سجلت ولاية قالمة الجزائرية، اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة، حسبما أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر.

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زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب الجزائر

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، عن المركز، بيانه الذي أوضح فيه، أن الهزة وقعت في تمام الساعة 2:41 دقيقة بالتوقيت المحلي، وكانت شدتها 3.2 درجات على مقياس ريختر.

جزائر زلزال

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