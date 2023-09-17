زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب الجزائر

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الأحد، ولاية ڨالمة بالجزائر.

وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفزياء، اليوم الأحد، هزة أرضية. بلغت شدتها 3.2 درجة على مقياس ريختر.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفزياء، فقد حدد مركز الهزة بـ 3كم شمال شرق بن جراح ، بولاية ڨالمة.

تأتي هذه الهزة في الوقت الذي يحاول المغرب الخروج والتعافي من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب يوم 8 سبتمبر الجاري، وبلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 18.5 كلم ومركزه جبال الأطلس، بينما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.