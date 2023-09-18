بتروكيماويات وملابس جاهزة.. نائب محافظ بورسعيد: مجمع الصناعات المغذية يلبي احتياجات المستثمرين

تفقد نائب المحافظ بورسعيد عمرو عثمان، أعمال إنشاء مجمع الصناعات المغذية 3 يوليو بجنوب بورسعيد، المقام في إطار النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها أرض بورسعيد مؤخرا.



وقال نائب المحافظ -في تصريح اليوم الاثنين- إن مجمع الصناعات المغذية 3 يوليو بجنوب بورسعيد يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عددًا من الأنشطة ومنها (مواد غذائية وغزل ونسيج وملابس جاهزة وبتروكيماويات وأنشطة هندسية)، وذلك بإجمالي 72 مصنعًا بحد أقصى، طبقا لمساحة المصنع الواحد حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة تبدأ من 180 وحتى 1725 مترًا بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع واحتياجات المستثمرين.



وكان محافظ بورسعيد قد وجه خلال الشهر الماضي بالبدء في الخطوات التصميمية والتنفيذية لإقامة المجمع الصناعي الجديد بجنوب بورسعيد على أن يتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي ويساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية بجانب تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.



ووجه نائب المحافظ بالإسراع في معدلات العمل، بناءً على توجيهات محافظ بورسعيد لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات المغذية، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.



وفيما يتعلق بقطاع التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، الدكتورة هالة عبد السلام، أن مدارس بورسعيد وعددها 531 مدرسة جاهزة لاستقبال 184 ألفا و211 طالبا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.



وأشارت وكيل الوزارة إلى توزيع 1150 مقعدا دراسيا جديدا للطلاب على المدارس بجانب 30 جهاز حاسوب جديدًا، لافتة إلى أن زي طلاب المدارس العسكرية للبنين تم تصنيعه بمعرفة التعليم الفني محليا.



وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن نسبة توافر الكتب المدرسية بمخازن المديرية قد بلغت أكثر من 90% لجميع المراحل التعليمية بالتعليم العام والفني، مشيرة إلى أنه يجري توزيع الكتب على المدارس بمعرفة 6 إدارات تعليمية لتسليمها للطلاب بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.



وأعربت عبد السلام عن شكرها وتقديرها لكل العاملين بمديرية تعليم بورسعيد على ما بُذِل من جهود مضنية خلال فترة قصيرة للانتهاء من كافة التجهيزات الفنية والإدارية وتجميل وتزيين المدارس لاستقبال الطلاب المستجدين بمراحل التعليم المختلفة متمنية للجميع عاما دراسيا موفقا.