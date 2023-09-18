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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تقرير دولي: أسعار الأرز ترتفع في الأسواق العالمية لأعلى معدل منذ 15 عاما

الأرز
الأرز

قالت صحيفة "ذوي واير" الهندية المتخصصة في الشأن الاقتصادي والتجارة الدولية، إن أسعار الأرز في الأسواق الدولية شهدت ارتفاعا نسبته 8ر9 % خلال شهر أغسطس الماضي، على الرغم من التراجعات التي طرأت على أسعار عدد من السلع الغذائية في الأسواق الدولية.


وقالت الصحيفة الهندية، إن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) رصدت الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأرز في الأسواق الدولية ووصفتها بأنها الارتفاعات الأكبر منذ 15 عاما.


وأشارت الصحيفة إلى قيام الهند في شهر يوليو الماضي بمنع تصدير الأرز غير البسمتى من إنتاجها حفاظا على أسعاره محليا وهي النوعية التي تشكل 25 % من اجمالي صادرات الأرز الهندي إلى أسواق العالم الخارجي.


وأوضح تقرير "فاو" أن ما يقارب من 40 دولة حول العالم تعتمد اعتمادا أساسيا على الأرز الهندي بنسب تصل إلى 50 % من احتياجاتها الوطنية، منها دول افريقية واسيوية تستورد وحدها 80 % من الأرز الهندي. 

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