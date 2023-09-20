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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة عامل محارة بتهمة إنهاء حياة شقيقته بـ"إيشارب" .. اليوم

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم محاكمة عامل محارة لاتهامه بقتل شقيقته لسرقتها .

كشف أمر الإحالة المتهم ف .أ في يوم ٢٨ ابريل من العام الماضى بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، قتل شقيقته نورا عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها بغية سرقتها وذلك بأن دلف إلى مسكنها وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربا لشل مقاومتها واستهل غطاء رأسها "ايشارب" وأحكمه حول رقبتها معتصرا إياه قاصدا من ذلك إزهاق روحها فاحدث بها الإصابات.

وارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى إذ انه في ذات الزمان والمكان : سرق المنقول "الهاتف الخلوي " المبين وصفا بالأوراق والمملوك ل / ن ا  بإن قام بسرقته من داخل مسكنها عقب ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
 

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