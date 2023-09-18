وزيرة الهجرة تعلن أعداد المصريين المفقودين فى ليبيا

أكدت سهى الجندي وزيرة الهجرة، أن عدد المصريين المتواجدين في ليبيا حوال 350 ألف مصري منهم 200 ألف متواجدين في المنطقة الغربية قرب الحدود مع السلوم والـ 150 ألف الأخرين في المنطقة الشرقية".

وقالت سهى الجندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" تلقينا حوالي 400 بلاغ عن عدد المفقودين من المصريين بسبب إعصار دانيال ، و293 منهم مفقودين في درنة حتى الآن ".

أضافت سهى الجندي :" السلطات الليبية ليس لديها القدرة على تسجيل أي مفقودين أو ضحايا بسبب الوضع الصعب الذي تمر به ليبيا ".

وتابعت سهى الجندي:" مصر أرسلت حاملة المروحيات المسترال بمساعدات ضخمة للأشقاء في ليبيا لمساعدتهم في الكارثة ".

وأكملت سهى الجندي:" مصر تقدم الدعم الكامل للأشقاء في ليبيا ومصر لا تفكر في المصلحة لكنها تفكر دائما في حفظ الأمن والاستقرار في الدول الشقيقة".

ولفتت سهى الجندي:" ليبيا تمر بكارثة إنسانية وليبيا بعد أمن قومي لمصر"، مضيفة:" لدينا 3 مستشفيات ميدانية مصرية في ليبيا ".