وزيرة الهجرة: يجب الانتهاء من الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي أهمية الحفاظ على المكتسبات السياسية للمصريين بالخارج مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، وضرورة الانتهاء من الأوراق الثبوتية الخاصة بهم سواء الجوازات أو بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد.

وأوضحت الوزيرة - خلال لقائها أبناء مصر المقيمين بدول (النرويج - فنلندا - إستونيا - أيسلندا)، ضمن مبادرة (ساعة مع الوزيرة) وفقًا لبيان الوزارة اليوم /الاثنين/ - الحرص على فتح آفاق التواصل مع المصريين حول العالم، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لربط المواطنين بالخارج بجذورهم في الجمهورية الجديدة.

وثمنت جهود سفراء مصر بالخارج في دعم المصريين حول العالم، والتعاون المثمر لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمصريين في مختلف الدول، مؤكدة أن هدفنا جميعا تلبية مقترحاتهم وحل مشكلاتهم، إيمانا بدور المصريين بالخارج ودورهم في نقل الصورة الإيجابية عن مصر.

وأضافت: أن المصريين بالخارج ثروة بشرية لا تقدر بثمن ولهم أياد بيضاء في دعم جهود التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وهم جزء أصيل من بناء الوطن وقوته الضاربة، وسفراء للحديث عن كافة منجزاتنا ونقل صورة إيجابية عن كفاءة وتميز الشخصية المصرية بأي مكان وأية مهمة تسند إليهم، ليؤدوها ببراعة واقتدار.

وتابعت "نصل اليوم إلى الدولة الـ59 في لقاءات مبادرة ساعة مع الوزيرة، لنستمع ونناقش مقترحات المصريين بالخارج وأفكارهم وأطروحاتهم، والتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لحل أية مشكلة تواجههم وسبل تنفيذ مقترحاتهم".

وأشارت إلى عدد من المحفزات التي قدمتها وزارة الهجرة منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، مؤكدة إتاحة مختلف سبل التواصل مع المصريين بالخارج سواء بالزيارات الحية أو لقاءات "ساعة مع الوزيرة".

ولفتت إلى تخفيضات تذاكر الطيران على مدار العام وتخصيص أراض ووحدات متميزة للمصريين بالخارج، وشهادات دولارية بعائد متميز وغيرها في مجال التعليم والاستثمار وإتاحة خارطة الاستثمار الصناعي لمستثمرينا بالخارج، وكذلك البدء في إطلاق شركة المصريين للخارج للاستثمار، ومبادرة السيارات، وغيرهم من المحفزات.

وقالت إنه استجابة لتوصيات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج وتلبية لرغبتهم في إعادة مزايا جلب سياراتهم من الخارج، فقد وافق رئيس مجلس الوزراء على استمرار العمل بنفس المزايا التي كان يتيحها قانون سيارات المصريين بالخارج، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على قرار يسري لمدة 3 أشهر، بنفس مزايا القانون، لتمكين الراغبين منهم في جلب سيارة، بنفس الضوابط السابقة، من التسجيل وقيمة الوديعة وآلية الاستراداد وغير ذلك، وذلك عبر تطبيق مخصص لذلك، عبر الرابط: رابط أندرويد:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca&hl=ar&gl=US

رابط أيفون:

https://apps.apple.com/us/app/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/id6444364022

وأكدت وزيرة الهجرة أننا نستمع لمقترحات المصريين بالخارج ونعمل على تحويل أحلامهم لواقع وتلبية المطالب الممكن تحقيقها، موضحة أن كل هذه المزايا والمحفزات سيتم تضمينها في تطبيق "المصريون بالخارج" ليضم كافة الخدمات التي يحتاجها أبناؤنا حول العالم.

واستعرضت آخر مستجدات شركة استثمارات المصريين بالخارج، والتنسيق لتخصيص صندوق لاستثماراتهم، وطرح الأسهم للاكتتاب، والتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية لوضع الإطار القانوني للشركة، بجانب التعريف بوثيقة "معاش بكرة بالدولار"، وتمديد مبادرة تسوية الموقف التجنيدي، بحيث تنتهي في 14 أكتوبر 2023، بعد مدها لمدة شهر.

ًأشارت إلى مبادرة "اقض الشتاء في مصر" التي تهدف لجذب السياح من دول أوروبية لقضاء الشتاء في مصر، وسط أزمة الطاقة التي تعاني منها العديد من دول أوروبا، منوهة بأن مصر تمتاز بمقاصد سياحية لا يوجد لها مثيل في العالم، بجانب الأسعار التنافسية، التي تمتاز بها السياحة في مصر.

وتناولت جهود ملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث بالخارج لتعريفهم بتاريخ مصر وحضارته، وحرص وزارة الهجرة على تنظيم زيارات للمشروعات القومية، وتعريفهم بجهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومن بينها زيارة مشروعات المبادرة بالقليوبية ومشاركة الشباب في دعم المبادرة، وكذلك ملتقى لوجوس ودوره الرائد في تنظيم زيارات للشباب إلى مصر، بجانب تنظيم الزيارات التالية لمؤتمر المصريين بالخارج للمشروعات القومية، لنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر من إنجازات.

وقالت: "في مصر مشروعات قومية كبرى بكل المجالات وليس في الطرق فقط، ولكننا نسابق الزمن في التعليم والصحة والسياحة والاستثمار وغيرهم، لتصبح مصر إحدى وجهات الجذب الرائدة عالميا، بما تمتلكه من موقع متميز، وسوق كبير وفرص عظيمة للاستثمار" .

ولفتت إلى طرح شهادات استثمارية بعائد متميز يصل إلى نحو 7-9% للشهادات بالدولار، وعوائد تصل إلى 25% بالجنيه المصري، وإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للاستفادة من برنامج الطروحات الحكومية وسبل استفادة المصريين بالخارج منها.

وأكدت أن هدفنا استفادة المصريين بالخارج وأن يضعوا أموالهم في أوعية مضمونة، مشددة على أن هناك ثقة كبيرة في قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها، رغم أية تحديات عالمية على الساحة حاليًا.

وأشارت إلى إتاحة القيادة السياسية للرخصة الذهبية للمستثمرين في الكثير من المجالات، وتوفير الدعم للتصنيع المحلي، للحد من الاستيراد، بجانب ضمانات البنك المركزي المصري لربط شهادات استثمارية من المصريين بالخارج بالدولار، وإتاحة الحصول على أي مبالغ من رصيد أصحاب الشهادت بنفس العملة سواء بالدولار أو اليورو، وغيرهم.

وحول ما قدمته الوزارة بملف التعليم لأبناء المصريين بالخارج، أوضحت الوزيرة أننا نجحنا في إجلاء أكثر من 10 آلاف طالب من السودان، مشيدة بجهود طلابنا الدارسين بالخارج من أبناء "ميدسي"، وكذلك إدماج الطلاب العائدين من الخارج من روسيا وأوكرانيا والسودان في الجامعات المصرية.

واستعرضت التنسيق مع التعليم العالي لإتاحة سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة المصريين بالخارج ممن تجاوزت مدة إجازاتهم السنوات العشر بالخارج، وكذلك استجابة وزير التربية والتعليم لمقترح تنفيذ نظام امتحان فصلين دراسيين لطلاب "أبناؤنا في الخارج"، تلبية لمقترحات أُسرهم.

ولفتت إلى جهود تدريب وتأهيل الشباب في المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وتدريب الشباب على جوانب اللغة والثقافة للمجتمع المضيف، وضمان عقود عادلة لشبابنا قبل السفر للعمل بالخارج، بجانب التنسيق لإطلاق مراكز مماثلة مع دول عدة من بينها (إيطاليا، المجر، هولندا) وغيرهم.

وأشارت إلى جهود توعية سيدات مصر بالخارج، بالتعاون مع الأكاديمية للتدريب NTA، وتخريج أول دفعة من برنامج تدريبي للمصريات حول العالم وتعريفهم بمحددات الأمن القومي، وما يحدث في مصر من تطور في مختلف المجالات.

من جانبه..قال سفير مصر في النرويج عمرو رمضان، إن هناك تعاونًا كبيرًا بين أبناء الجالية المصرية بالنرويج، وإنهم يقدمون صورة مشرفة، مضيفًا أن المصريين هناك من المتميزين في الخبرات الطبية والتكنولوجية، بجانب بعض المتخصصين في الشحن واللوجيستيات والتصدير والاستيراد وغيرها من المجالات.

وتابع أن هناك فرصًا واعدة للمصريين بالخارج، سواء في الاستثمارات أو نقل الخبرة في مجالات التقنية والبحث العلمي في المجالات النادرة وشديدة التخصص وغير ذلك.

من جهته..أوضح سفير مصر في فنلندا هيثم صلاح أن الجالية المصرية في فنلندا متميزة للغاية سواء من يدرسون أو يعملون هنا، لافتا إلى حرص الجالية على الاندماج الإيجابي في المجتمع وإظهار صورة إيجابية عن المصريين، بجانب دورهم البارز في نقل الخبرات إلى أرض الوطن في المجالات التقنية وتقنيات التعليم والذكاء الاصطناعي، مشيرا الى بعض المطالب من جانب المصريين المتزوجين من فنلنديات وتيسير دخول زوجاتهم إلى مصر.

وبدورهم، قدم المصريون بالخارج عددًا من المقترحات حول تيسير المعاملات المختلفة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، والاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم، وإشراكهم في المشروعات القومية، والتنسيق لبحث مقترح إطلاق المركز المصري الفنلندي للتدريب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من آليات التحول الرقمي، وكذلك دراسة مقترحة رقمنة "بطاقة الزيارة"، وربط أبناء المصريين بالخارج بهويتهم وثقافتهم.

وفي ختام اللقاء، وعدت وزيرة الهجرة بدراسة كافة المقترحات المقدمة من المصريين بالخارج، والتواصل الدائم والمستمر مع المصريين بالخارج عبر كل القنوات المتاحة، لتذليل ما يواجههم من مصاعب وتحديات، مؤكدة أننا حريصون على خدمة كل مصري، في أي مكان حول العالم.