بعد تفعيل مبادرة السيارات .. نداء عاجل من وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج

كشفت سهى الجندي وزيرة الهجرة، تفاصيل إعادة تفعيل مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج .

قالت سهى الجندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" مبادرة سيارات المصريين بالخارج ناجحة".

أضافت سهى الجندي:" بعد انتهاء الحد الزمني للمبادرة طالب الكثير من المصريين بالخارج بإعادة فتح المبادرة مرة أخرى ".

وتابت سهى الجندي :" وزارة الهجرة حاربت كثيرا من أجل تحقيق أحلام وأهداف المصريين بالخارج ".

أكملت سهى الجندي :" مجلس الوزراء قرر الخميس الماضي إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج، ورئيس الوزراء كان داعما لطلبات المصريين بالخارج "، وأتمنى من المصريين أن يسارعوا للمشاركة في هذه المبادرة.