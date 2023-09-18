نجلاء نصير: المدارس التطبيقية توفر للطلاب شهادة دولية معتمدة تؤهلهم لسوق العمل

كشفت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية في الشركة المصرية للاتصالات، عن تفاصيل التوسع في إنشاء المدارس التطبيقية.

وأوضحت نصير خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، أن طلاب هذه المدارس يحصلون على شهادة معترف بها دوليًا تؤهلهم لسوق العمل مباشرة دون الحاجة إلى اجتياز اختبارات إضافية أو تقييمات في المجال.

وأضافت أن الدراسة كانت مجانية للسنوات الأولى الثلاث، وأن رسوم المستلزمات المدرسية هذا العام بسيطة وميسرة، حيث تصل إلى 6 آلاف جنيه مصري للصف الأول، ويمكن تقسيطها من خلال البنوك.

وأوضحت أيضًا أن وزارة التربية والتعليم وجهت بالتوسع في إنشاء 5 مدارس "we" للتكنولوجيا التطبيقية، وأشارت إلى أن أداء وتقييمات الطلاب في هذه المدارس مميزة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تم تقييمهم بواسطة مؤسسات دولية مثل "جايكا".