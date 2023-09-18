صدق نفسه إنه ضابط بجد.. المشدد لعصابة تزييف الآثار

تشكيل عصابي قرر النصب على راغبي شراء الآثار الحقيقة ببيع آثار مزيفة لهم عن طريق حيلة منهم بأن يقوم رياض ذو الـ50 عاما والذي يعمل سمسار عقارات بإيهام المجني عليهم بوجود قطعة أثرية بحوزة سعيد، 56 سنة، سائق وأنه على استعداد على بيعها وعقب إتمام جريمتهما يقوم رئيس هذا التشكيل العصابي «محمد»، 47 سنة، باستياقفهم متخدَا صفة كاذبة «ضابط شرطة» وممسك بجهاز لاسلكي للتحصل على القطعة الأثرية والمبلغ المدفوع في تلك القطعة المزيفة.



بدأ رياض عمله باعتباره سمسار عقارات في البحث عن ضحيته فوجد المجني عليه «نادر» فاتفق معه على بيعه قطعة أثرية حقيقة ولكنه كنت مزيفة وأنها موجودة بحوزة صديقه سعيد وأنه على استعداد لبيعها وعقب اتمام جريمتهما استوقفه صديقهم الثالث محمد متخدًا صفة ضابط شرطة مزيف للتحصل على القطعة الأثرية قبل أن يكشف المجني عليه أمرهم تحصلوا على مبلغ مالي 100 ألف جنيه نظير مشروعهم الإجرامي.



وأمام ضابط مباحث قسم الشرطة وحال مباشرة مهام عمله بديوان القسم حضر إليه زعيم التشكيل العصابي «محمد» متنكرًا في دور ضابط الشرطة المزيف ومعه المجني عليه مدعيًا بأنه قام بضبط الأخير وبحوزته قطعة أثرية وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة تبين عدم صحة ما قرره الضابط المزيف وتحصلت التحقيقات إلى صحة ما قام به المتهمين بتزييف أثرًا بقصد الاحتيال على المجني عليه.



وأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت بمعاقبتهم بالسجن 3 سنوات وبتغريمهم 100 ألف جنيه وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة الأثر والجهاز المضبوطين.