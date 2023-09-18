أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

علق الملحن محمد يحيى، خلال ندوته بموقع صدى البلد الإخباري، على ظاهرة الشلالية وهيمنة المطربين على صناع الأغنية من الملحنين والشعراء.

وقال محمد يحيى، في لقائه بموقع صدى البلد الإخباري: «ممكن ما تسميهاش هيمنة وشلالية.. وممكن يكون اللي بيحتكر ده ضعف شخصية منه وأنا أول ما أشتغلت مع عمرو دياب ونزلت معاه بالتلات أغاني كان ممكن أبقى بشتغل معاه بس.. انما أنا انطلقت عشان انا حر.. واشتغلت بعدها مع شيرين ومع إليسا ومع نوال الزغبي ومع هيفاء وهبي .. فأنا إنسان حر في الحياة أعمل اللي أنا عايزه محدش يقدر يحتكرني».

وحول تلقيه عروض للاحتكار، أجاب محمد يحيى، قائلا: «محدش للأمانة عرض عليا .. ممكن المطرب يغير شوية ويقول انت ليه ما بتسمعنيش دي الأول وده الطبيعي.. ولو بيعزك طبيعي إنه يغير على شغله معاك.. زي ما أنا بغير لما أحس إن مثلا في حد أنا عارف إن أنا بنجح معاه ويتجه لحد تاني طب ما أنا لو ما غيرتش هبقى مبحسش».

وتابع محمد يحيى: «عندي أعمال حققت نجاحات كبيرة مع أيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد ومع نادر عبدالله ومع ناس جديدة».

وحول أعماله الفنية المقبلة، قال محمد يحيى: «أنا نازلي أغاني الفترة الجاية مع لطيفة ومع إليسا ومع عمرو دياب ومع تامر حسني ومع محمد حماقي ومع ناس جديدة مع روتانا».

الملحن محمد يحيى في ضيافة “صدى البلد”

وحلّ الملحن محمد يحيى ضيفًا على موقع “صدى البلد” الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية، لا سيما أغنية “العقد” لـ الفنانة إليسا، التي تم طرحها مؤخرًا.

وخلال الندوة، تحدث محمد يحيى عن كواليس التحضير لـ أغنية “العقد”، لـ إليسا، ورد فعله على أزمة مشكلة الحقوق بالأغنية، وفجر مفاجأة في هذا الشأن.

وتحدث أيضا محمد يحيى عن كواليس أغنية “السخان” لـ عبد الباسط حمودة وعمر كمال، التي تم طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

محمد يحيى والهضبة عمرو دياب

وتطرق محمد يحيى إلى بداية تعامله مع الهضبة عمرو دياب، منذ بداية الألفية الجديدة، وتعاونهما في العديد من الأغاني الناجحة، وكيف طور من شكل الأغنية معه.

وتطرق محمد يحيى إلى مواقف حدثت له مع عمرو دياب، وشخصية الهضبة، وكيف يختار أغانيه.

محمد يحيى وبدايته

وتحدّث محمد يحيى عن بداية مشواره الفني وأول أعماله مع المطرب الكبير وليد توفيق، وأول أجر حصل عليه مقابل أغنية.

كما تطرق محمد يحيى إلى مشكلة حقوق المؤلف وردة فعله على سرقة ألحانه في أغانٍ أخرى.

وسيقوم موقع “صدى البلد” الإخباري، فيما يلي بنشر ندوة الملحن محمد يحيى، تباعا على القناة الرسمية للموقع عبر “يوتيوب”، والموقع الإلكتروني.