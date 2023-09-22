فقدت يديها وقدميها| وجبة سمك "بلطي" تتسبب في مأساة لسيدة أمريكية!.. احذر هذا الأمر

في ولاية كاليفورنيا الأميركية، تعرضت سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا لمأساة حقيقية بسبب تناولها وجبة سمك غير مطهية جيدًا، حيث فقدت أطرافها الأربعة بعد أن أصيبت بعدوى بكتيرية قاتلة.

وهذه القصة المروعة كانت عنوانًا لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية وأصبحت موضوعًا للتداول والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

تفصيل الواقعة

لورا باراخاس سيدة أميركية في ولاية كاليفورنيا، قررت تناول وجبة سمك من نوع "بلطي" بعد شرائها من سوق محلي في أواخر يوليو الماضي.

وبسبب عدم طهي السمك بشكل جيد، تعرضت لعدوى بكتيرية خطيرة.

وفي البداية، بدأت تشعر بتغير لون يديها وقدميها إلى اللون الأسود، وهو ما دفعها للبحث عن المساعدة الطبية.

المعاناة والتحديات

لورا بقيت في المستشفى لأكثر من شهر ونصف، حيث تم محاربة العدوى القاتلة.

وللأسف، تطلبت حالتها قرارا صعب للغاية، حيث أجبرت على خضوعها لعملية بتر لأطرافها الأربعة يوم قبل الخميس الماضي لإنقاذ حياتها. هذا القرار الصعب جاء بعد معاناة طويلة ومؤلمة.

التحذيرات والإجراءات الوقائية

وتشير التقارير الطبية إلى أن العدوى التي أصابت لورا كانت ناجمة عن بكتيريا "فيبريو فولنيفيكاس"، والتي تعيش في بيئات مائية.

وهذه البكتيريا تعتبر خطيرة وقاتلة في بعض الحالات، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وتُظهر الإحصائيات أن هناك ما يتراوح بين 150 و 200 إصابة بهذه البكتيريا تُبلغ عنها سنويًا في الولايات المتحدة، وأن واحدًا من كل 5 مصابين بهذه العدوى يمكن أن يفقد حياته. تكون الإصابات بشكل أكثر خطورة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ويجب أن يكون التعامل مع الأطعمة والمياه بحذر ويجب ضمان طهي الأطعمة بشكل جيد للحد من مخاطر العدوى بهذه البكتيريا. وإذا كنت تعاني من جروح أو جراحات جلدية، فيجب عليك تجنب الغمر في المياه التي قد تكون ملوثة بهذه البكتيريا حتى تشفى جروحك تمامًا.

تلك القصة الصادمة تذكّرنا بأهمية اتخاذ الاحتياطات الوقائية واتباع معايير السلامة عند تناول الأطعمة والمشروبات. على الجميع أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد والعمل على تعزيز الوعي حول مخاطر العدوى البكتيرية والأمراض المشابهة.