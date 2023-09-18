عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فخري الفقي: رفع حد الإعفاء الضريبي سيعرض على "النواب" في أكتوبر

الدكتور فخري الفقي،
الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن رفع حد الإعفاء الضريبي، يعني أن من كان دخله في الشهر 3 آلاف جنيه أو أقل لا يقوم بدفع ضرائب، أما خلال تلك الفترة وصل الإعفاء الضريبي لمن يحصل على راتب 3700 جنيه أو أقل.

وقال الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن دخل الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال العام، سيستفيد من قرار حد الإعفاء الضريبي.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الشباب المعينين في الحكومة على الدرجة السادسة والخامسة، سيستفيدون من حد الإعفاء الضريبي، مؤكدا أنه سيستفيد من قرار حد الإعفاء الضريبي، أيضا موظفو القطاع الخاص.

 

الموظفون بالدولة

وأشار فخري الفقي إلى أن قرارات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات سييستفيد منها قطاع كبير من الموظفين بالدولة، مؤكدا أن مشروع قانون رفع حد الإعفاء الضريبي سيعرض على مجلس النواب في أكتوبر المقبل.

فخرى الفقى لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الإعفاء الضريبي قطاع الاعمال العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

دبلوماسي عربي يعيش وحيدا.. القصة الكاملة لـ جريمة شقة الجيزة

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

حد أدنى للأجور.. طريقة حساب المرتب بعد الزيادة الجديدة

لجميع المدارس.. الاتصالات: مبادرة أشبال مصر الرقمية مجانية وتؤهل الطلاب لسوق العمل

ترشيحاتنا

أحلامك أوامر.. متحدث التعليم يعلن استجابة الوزارة لحالة الطفل حمزة

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات درنة.. ونبأ سار بشأن الوضع الصحي

خريف جاي بمفاجآت.. توقعات بحدوث سيول في هذه المناطق

أرملة الراحل أشرف مصيلحي: لم يشرب السجائر أو الخمور.. و"مكنش بيسيب فرض"

عضو نقابة الصحفيين يكشف أهمية قرار الرئيس السيسي بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعد نفسه بنفسه..منشار كاد أن يتسبب في كارثة صحية لبريطاني

بحضور شخصيات عامة.. افتتاح أول فروع مكتبات دار عصير الكتب في القاهرة|فيديو

استقبله رئيس الإمارات ونائبه.. كواليس 6 أشهر عاشها سلطان النيادي في الفضاء

تصيب معظم النساء .. اكتشف أعراض وأسباب متلازمة تكيس المبايض

فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ