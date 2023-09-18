فخري الفقي: رفع حد الإعفاء الضريبي سيعرض على "النواب" في أكتوبر

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن رفع حد الإعفاء الضريبي، يعني أن من كان دخله في الشهر 3 آلاف جنيه أو أقل لا يقوم بدفع ضرائب، أما خلال تلك الفترة وصل الإعفاء الضريبي لمن يحصل على راتب 3700 جنيه أو أقل.

وقال الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن دخل الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال العام، سيستفيد من قرار حد الإعفاء الضريبي.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الشباب المعينين في الحكومة على الدرجة السادسة والخامسة، سيستفيدون من حد الإعفاء الضريبي، مؤكدا أنه سيستفيد من قرار حد الإعفاء الضريبي، أيضا موظفو القطاع الخاص.

الموظفون بالدولة

وأشار فخري الفقي إلى أن قرارات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات سييستفيد منها قطاع كبير من الموظفين بالدولة، مؤكدا أن مشروع قانون رفع حد الإعفاء الضريبي سيعرض على مجلس النواب في أكتوبر المقبل.