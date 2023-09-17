عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بما فيهم القطاع الخاص.. تفاصيل زيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين في الدولة

صدى البلد

قال محمد معيط وزير المالية، إنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو ٤,٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وكشف وزيرالمالية تفاصيل زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلاً من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

txt

مش أقل من 500 جنيه.. هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في الأجور؟

txt

60 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور والمعاشات 

txt

تبكير موعد الصرف.. معلومات هامة عن مرتبات شهر سبتمبر 2023

txt

مضاعفة المنح الاستثنائية.. تفاصيل الزيادة الجديدة لـ 11 مليون صاحب معاش

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2023

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو ٦٠ مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل ٢٠٢٢؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان. 

علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

أوضح وزير، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلاً من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها ٤,٥ مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو ١٦,٤ مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو ٣٣٦,٤ ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو ١,٢ مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

حد الإعفاء الضريبي الجهاز الإداري للدولة زيادة الحد الأدنى للأجور موعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2023 علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

كوارث شمال إفريقيا لا تنتهي.. زلزال يضرب الجزائر بعد حرائق الغابات

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

مش أقل من 500 جنيه.. هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في الأجور؟

قرار حكومي يقلب الموازين.. انخفاض أسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن

موضوعات متعلقة

مضاعفة المنح الاستثنائية.. تفاصيل الزيادة الجديدة لـ 11 مليون صاحب معاش

60 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور والمعاشات 

وزير المالية : تطبيق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة أول أكتوبر المقبل

وزير المالية يعلن زيادة رواتب كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة

تبكير موعد الصرف.. معلومات هامة عن مرتبات شهر سبتمبر 2023

الضباعني : ترسيخ قيم الشفافية والعدالة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 17-9-2023

سعر الدولار في البنوك اليوم 17-9-2023

ترشيحاتنا

مدبولي من معرض أهلا مدارس: مستمرون في تحفيز المنتج الوطني

أبيض x أبيض .. ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها التاسع بمفردها

الليلة يظهر في سماء مصر النجم سبيكا.. لمعانه مثل الشمس بـ13.5 مرة

يستفيد منها 5 فئات.. 60 مليار جنيه هدية من الرئيس السيسي للمواطنين

عشان تبيعه بأعلى سعر .. أفضل طريقة للحفاظ على بطارية الآيفون

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الزبد يحتوي على سموم خطيرة | تحذير

طريقة عمل الكبسة البريانى

بحضور نجوم الفن.. ننشر الصور الأولى من حفل موريكس دور

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بصورة جديدة | شاهد

فيديو

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ