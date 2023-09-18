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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العالم علي وشك كارثة.. مخاوف من قرار بايدن “المخيف” بإرسال قوات لأوكرانيا

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

قال ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، فيل جيرالدي، إنه إذا قرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إرسال قوات إلي أوكرانيا، فإن ذلك سيؤدي إلى تصعيد خطير.

وأضاف جيرالدي: "الأمر المخيف هو أن بايدن يمكن أن يفعل شيئًا مجنونًا ومخالفًا للدستور. بالمناسبة، تم إنشاء الدستور بحيث لا يتمكن الرئيس من بدء حرب بمفرده”.

وأوضح: "سيكون الأمر جنونًا… إذا أرسلوا وحدات قتالية، سيموت بعضهم، وسيذهب البعض الآخر لقتل الروس، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى التصعيد".

وقال جيرالدي: “أرسلت الولايات المتحدة بالفعل فرقة عسكرية إلى أوكرانيا، لكنها فعلت ذلك سرا”، مضيفا أن “معظم الجنود الأمريكيين المنتشرين هناك لا يرتدون الزي الرسمي”.

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وخلص العميل السابق لوكالة المخابرات المركزية إلى القول: "هذا يحدث بالفعل.. وكما بدأ بعض الناس يفهمون، نحن على وشك الكارثة بسبب عدم المسؤولية".

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