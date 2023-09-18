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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: نتشاور مع الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن بشأن حل الدولتين

فلسطين وإسرائيل
فلسطين وإسرائيل

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، إنه تمت مشاورات مع الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن بشأن حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل.

وأضاف بن فرحات في تصريحات صحفية، أن المملكة العربية السعودية تريد إعادة جهود حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية إلى الواجهة، لافتا إلى أنه لا سبيل لحل الصراع إلا بضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأشار وزير الخارجية السعودي، إلى أن حل الدولتين يجب أن يكون بناء على المرجعيات الدولية.

وأوضح وزير الخارجية السعودي، أن هناك تنسيقا مع الإخوة الفلسطينيين لعكس تطلعاتهم على مخرجات اجتماع تنشيط جهود السلام.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، بما فيها حق العودة وفقاً للقرار (194)، ومبادرة السلام العربية، المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأدانت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، تواصل انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين، وعناصرهم، ومنظماتهم الإرهابية وجرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تلك الجرائم والانتهاكات، والمجتمع الدولي والدول الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال، المسؤولية عن نتائج صمتها عن تلك الجرائم.

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