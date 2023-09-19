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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر.. تتعرض لمواقف تثير غيرتك

برج القوس
برج القوس

 

 


برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، اليوم هو يوم رائع، وخاصة للذين تمت دعوتهم لاغتنام الفرصة للبدء في مشروع جديد تمامًا وإطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 19سبتمبر 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

 

برج القوس اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

مولود برج القوس مفكر جيدًا يجيد ربط الأحداث، في مجاله المهنى تجده بارع محبوب من حوله، كما أنه محب للسفر والرحلات ويعشق الحرية.

 

كما يكون مولود برج القوس عقلانى يخطط جيدًا لمستقبله، قادر على تحقيق أهدافه وأحلامه، واثق من نفسه للغاية، بالإضافة إلى أنه إنسان مثقف يعشق القراءة والمعرفة التي يرى فيها الخروج من الأجواء المحيطة به.

مشاهير برج القوس
ومن مشاهير  النجمة نجلاء فتحي،

برج القوس اليوم مهنيا:

تعجل الأمور لن يفيد حاول أن تكون صبوراً أكثر من ذلك، التعجل لا يأتي بخير أبدًا، كن هادئاً وتعامل مع الأمور بحكمة أكثر من ذلك. وحاول استشارة الأخرين.

برج القوس اليوم ماليا:

برج القوس اليوم أموالك في حالة تغير مستمر كن منضبطًا في إنفاقك وركز على إنشاء خطة مالية قوية ، ضع في اعتبارك البحث عن طرق جديدة لزيادة الدخل ، مثل مصدر دخل ثاني أو عمل مستقل بالعقلية الصحيحة ، يمكنك تحقيق الاستقرار المالي.

برج القوس حظك اليوم علي الصعيد العاطفى:

قد تتعرض لمواقف تظهر غيرتك التى تصل إلى حد الجنون، حاول أن تحكم في أعصابك ولا تجعل الحبيب يشكو من انفعالاتك المستمرة، استخدم العقلانية وثق في الحبيب هناك مواقف كثيرة تثبت اخلاصه لك.

برج القوس اليوم على الصعيد الصحى:
الاسترخاء والنظام الغذائى السليم هما مفتاح استقرار حالتك الصحية والتى يمكن ان تمنحك حالة نفسية مستقرة كذلك فحاول أن تمنح جسمك الاسترخاء اللازم وتقلل من الإجهاد العقلى كى تتخلص من شعورك بالخمول والكسل والمتاعب الجسدية.

 

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
أنت موهوب وشخصيتك مثيرة للإعجاب مما يجعلك طوال الوقت محط انظار الجميع ومحط حسدهم كذلك فحاول أن تتحلى بالذكاء الاجتماعى الكافى الذى يجعلك تمتص بوادر الحقد لدى الآخرين.

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