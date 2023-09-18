متكاسلين وبيدّعوا الإصابات| ميدو يوجه رسالة تحذيرية للاعبي الزمالك

وجه أحمد حسام ميدو، رسالة نارية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك لاعبون في الزمالك متمارضون ومتكاسلون ويدعون الإصابات، الفترة المقبلة لن يكون هناك رحمة من الجمهور".

أضاف: "الحماية لن تكون مستمرة، وأطالب أوسوريو وكذلك عبد الواحد السيد والجهاز الفني بوجود حزم على الجميع وهذا الحزم لن يتم تنفيذه إلا وأنت ملتزم وحازم بنسبة 100%".

واختتم: "مباراة بيراميدز هدية من الله بالنسبة للزمالك في هذا التوقيت، لابد من الاستفاقة خلالها".

