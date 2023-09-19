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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الاختناق الكاذب.. الأطفال والرضع الأكثر عرضة للإصابة بالمرض

الخناق الكاذب
الخناق الكاذب

الخناق الكاذب، المعروف أيضًا باللارنجيت الكاذب، هو حالة تتميز بانسداد مؤقت للمجاري التنفسية العلوية، ويتسبب في صعوبة التنفس وإصدار أصوات طنينية تشبه صوت الخنق. على الرغم من أن الخناق الكاذب يمكن أن يحدث في أي فئة عمرية، إلا أن الأطفال والرضع هم الأكثر عرضة للإصابة به.

وبحسب ما نشره موقع هيلثي، تعتبر العوامل التي تسهم في حدوث الخناق الكاذب عند الأطفال والرضع عادة مرتبطة بالنمو والتطور الطبيعي للجهاز التنفسي. يتسبب انضغاط المجاري التنفسية الضيقة وحجمها الصغير فيما يسمى بالتضيق الشبكي للمجاري التنفسية العلوية، وهو ما يسهم في حدوث الأعراض المرتبطة بالخناق الكاذب.

تعتبر الفيروسات التنفسية العلوية، مثل فيروس البرد العادي وفيروس الزكام، هي العوامل الشائعة التي تسبب الخناق الكاذب. يمكن أن يتسبب التهاب الجهاز التنفسي العلوي في انتفاخ الأنسجة المحيطة بالمجاري التنفسية العلوية وتضيقها، مما يؤدي إلى الأعراض المميزة للخناق الكاذب.

يتم عادة تشخيص الخناق الكاذب استنادًا إلى الأعراض المرتبطة به، مثل الصعوبة في التنفس والطنين الإستنشاقي والتوتر الشديد. وغالبًا ما يتم تحسين الأعراض بشكل تدريجي خلال فترة زمنية قصيرة من تطور المرض.

مع ذلك، في حالة حدوث أعراض خناق كاذب شديدة أو استمرارها لفترة طويلة، يجب استشارة الطبيب لتقييم الحالة واستبعاد أي أسباب أخرى محتملة وتوجيه العلاج اللازم.

الأطفال والرضع التهاب الجهاز التنفسي الفيروسات التنفسية المجاري التنفسية جهاز التنفس عند الأطفال لفيروسات التنفسية ​​​​​​​health

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