اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ أنصار بيت المقدس

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، لحكم في محاكمة متهم بالقضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس".



ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم وباقى المتهمين بالدعوى والذين حكم عليهم فى وقت سابق العديد من الاتهامات منها الاتفاق والمساعدة والاشتراك فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية فى سبتمبر 2013، وتفجير مديريتى أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.