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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطاع المعاهد الأزهرية بالإسكندرية يواصل المقابلات لاختيار شيوخ معاهد غرب الدلتا

لجنة المقابلات الشخصية
لجنة المقابلات الشخصية بأزهرية الإسكندرية

 

واصلت لجنة المقابلات الموفدة من قطاع المعاهد الأزهرية إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة «شيخ معهد» لجميع المراحل التعليمية (الابتدائية- الإعدادية- الثانوية)، بمناطق: الإسكندرية والبحيرة ومطروح، حيث بدأت المقابلات من الأمس السبت وتنتهي غدًا الاثنين، بمركز الخدمة والنشاط بميامي.

وتشكلت لجنة المقابلات برئاسة فضيلة الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق، وعضوية الدكتور أحمد صيام من المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وياسر فتحي من إدارة التعليم الثانوي بقطاع المعاهد الأزهرية، ومحمد البرقي من الكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية.

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هذا وقد استقبل الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، اللجنة، ورحب بها معربًا عن استعداد منطقة الإسكندرية دائمًا لاستقبال جميع الفعاليات، ووجَّه العاملين بمركز الخدمة والنشاطَ بتوفير كل ما يلزم لتسهيل عمل لجنة المقابلات؛ حيث يتم اختبار للمتقدمين على هذه الوظائف خلال فترة انعقاد المقابلات على مهارات الحاسب الآلي بالتعاون مع إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، كما وجَّهَ أيضا بتوفير كل سبل الراحة والتسهيلات لجميع الحاضرين.

يأتي في إطار العمل المؤسسي وحرصًا من قطاع المعاهد الأزهرية على استقرار العملية التعليمية بالمعاهد من اليوم الأول.

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