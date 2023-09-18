صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي يحتفي بمئوية سيد درويش .. غدا

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، غدًا /الثلاثاء/، أمسية لصالون الأوبرا الثقافي، في إطار الأنشطة الثقافية والفكرية، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.



وتقام الأمسية ضمن فعاليات الاحتفال بمئوية رحيل الموسيقار سيد درويش، ويدور الحوار حول مسيرة فنان الشعب الفنية ودوره في تجديد الموسيقى العربية وتغيير شكل الطرب في بدايات القرن الـ20.



ويتخلل الأمسية فقرات فنية تقدمها الفرقة الموسيقة بقيادة المايسترو شريف ياسر، تتضمن عددًا من مؤلفات سيد درويش الموسيقية.



وتستضيف الأمسية الدكتور وليد شوشة أستاذ النقد الموسيقى، وعميد المعهد العالي للنقد الفني بالإسكندرية، الفنان محمد جمعة، المطرب أحمد جمال، والدكتور محمد حسني أستاذ الغناء بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية، وتديرها الفنانة لقاء سويدان تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، مدير النشاط الفكري والثقافي بدار الأوبرا المصرية.



تجدر الاشارة إلى أن صالون الأوبرا الثقافي هو أحد الخطوات التي تتضمنها الرسالة التنويرية للأوبرا والهادفة إلى نشر الفنون والثقافةالجادة في مختلف ربوع مصر، واسضافة العديد من الرواد والقامات المصرية البارزة فى مختلف المجالات من خلال انعقاده الدوري.