في أقل من يوم.. ضبط مرتكبي واقعة إنهاء حياة موظف سابق بسفارة دولة عربية

كشفت الأجهزة الأمنية، أنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 سبتمبر الجاري لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من محامي، مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة، يفيد بغياب موكله (موظف سابق بإحدى السفارات العربية "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة القسم).

وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة المتغيب بإحدى غرف الشقة سكنه، وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (عاملة نظافة وسائق) مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطهما، وبمواجهتهما؛ قررت الأولى أنها تعمل لدى المجني عليه وتربطهما علاقة، وأنها دبرت الواقعة؛ بقصد السرقة بالاتفاق مع المتهم الثاني (قام بتوصيلها للشقة سكن المجني عليه) وحال تواجدها رفقة المجني عليه؛ تعدي عليه بآلة حادة "سكين" بعدة طعنات حتى فارق الحياة.

واستولت المتهمة على "14 هاتف محمول ماركات مختلفة - 7 ساعات ماركات مختلفة- كاميرا- خزينة حديدية- مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهة المتهم الثاني؛ أقر بمضمون ما سبق، وأفاد بإخفائه المسروقات، وقيامه بتغيير مبلغ مالي من العملة الأجنبية لدى أحد الأشخاص "تم ضبطه".. وتم ضبط كافة المسروقات.

واتخذت الإجراءات القانونية.