جلسات مساج تقود لواقعة اختطاف وسرقة طبيب بأكتوبر.. والداخلية تضبط المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ بتاريخ 17 سبتمبر الجاري لقسم شرطة أول أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة، من أحد الأطباء، يفيد بغياب نجله (طبيب- مقيم بدائرة القسم) عن مسكنه، وورود رسائل له من بنوك مختلفة، بسحب مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بنجله.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، أسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن قيام 8 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية"، باختطاف المجني عليه من الفيلا محل سكنه، بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وإجباره على القيام بعمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات صراف آلي مختلفة، والتخلص من سيارته بأحد الشوارع، بدائرة قسم شرطة العجوزة، واحتجازه عقب ذلك في إحدى الشقق السكنية المملوكة لأحد المتهمين، بمحافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، وتحرير المجني عليه.

وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بتحريض من أحدهم؛ لرغبته في الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المجني عليه، والذي تعرف عليه عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يتردد عليه بمسكنه؛ لعمل جلسات مساج له.

كما تم ضبط السيارة التى استخدمها المتهمون في الحادث، وتبين أنها مستأجرة، واتخذت الإجراءات القانونية.