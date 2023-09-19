محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية - المصرية تاريخية وراسخة.. فيديو

أعرب الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبو ظبي، واصفا العلاقات الإماراتية - المصرية بأنها تاريخية وراسخة.

العلاقات الإماراتية - المصرية تاريخية وراسخة

وقال الشيخ محمد بن زايد - في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبوظبي، والعلاقات الإماراتية - المصرية تاريخية وراسخة، تستند إلى إرث كبير من التوافق والتضامن والمحبة، والإمارات حريصة دائماً على التشاور مع أشقائها لما فيه خير بلداننا وشعوبنا، واستقرار المنطقة وتنميتها".

وحل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، ضيفًا عزيزًا على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في زيارة التقى خلالها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة.

فيما أظهرت أحدث الأرقام، قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، لتصبح دولة الإمارات أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر عربيا.

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 5 مليارات تبادل تجاري العام الماضي



كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بارتفاع 2.5%.

فيما سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات مستوى 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بانخفاض 2.3%.

دعم استقرار المنطقة العربية

‏‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيسين (السيسي وبن زايد) أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، التي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً.

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