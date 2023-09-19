الأرصاد تبشر بأحوال الطقس.. وتكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا تاما فى الأحوال الجوية، وهناك مزيد من التحسن فى قيم درجات الحرارة فترة النهار والليل، نظرا لتأثرنا بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، وبالتالي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة خلال فترات الليل، تحديدا فترة الصباح الباكر، ويعمل على تلطيف الأجواء وإنخفاض درجات الحرارة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إنه من المتوقع حدوث انخفاض طفيف فى درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات الشمالية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة الكبرى اليوم 32 درجة مئوية نهارا، وبالتالي الأجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نهارا، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت أنه خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، يكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة، ويبدأ مع غياب أشعة الشمس، لافتة إلى أننا بدأنا نشعر بمزيد من التحسن خلال فترة الليل، والأجواء لطيفة تماما فى معظم محافظات شمال البلاد، خاصة الانخفاض فى نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أن هناك اليوم فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، ونراها على فترات متقطعة، وهي غير مؤثرة على أى أنشطة يومية.