عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تبشر بأحوال الطقس.. وتكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا تاما فى الأحوال الجوية، وهناك مزيد من التحسن فى قيم درجات الحرارة فترة النهار والليل، نظرا لتأثرنا بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، وبالتالي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة خلال فترات الليل، تحديدا فترة الصباح الباكر، ويعمل على تلطيف الأجواء وإنخفاض درجات الحرارة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إنه من المتوقع حدوث انخفاض طفيف فى درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات الشمالية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة الكبرى اليوم 32 درجة مئوية نهارا، وبالتالي الأجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نهارا، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت أنه خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، يكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة، ويبدأ مع غياب أشعة الشمس، لافتة إلى أننا بدأنا نشعر بمزيد من التحسن خلال فترة الليل، والأجواء لطيفة تماما فى معظم محافظات شمال البلاد، خاصة الانخفاض فى نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أن هناك اليوم فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، ونراها على فترات متقطعة، وهي غير مؤثرة على أى أنشطة يومية.

الدكتورة منار غانم هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الاحوال الجوية درجات الحرارة طبقات الجو العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

14 درجة دفعة واحدة|الصيف يستعد للرحيل رسميًا خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل قرار الحكومة

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

قالها هوصلك محطة القطار وخدها في الزراعات.. النيابة تكشف جريمة بني سويف

لو موظف بالقطاع الخاص.. اعرف الزيادة الجديدة بعد رفع الحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

الأمن يسدل الستار عن جريمة مصرع موظف سابق بسفارة عربية

بيان عاجل من الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية

الآن.. رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

بطائرة مسيرة.. روسيا تشن هجوماً على مدينة لفيف غرب أوكرانيا

لعلمهم بثرائه.. 8 أشخاص يختطفون طبيب علاج طبيعي والأمن يحرره

الأرصاد تبشر بأحوال الطقس.. وتكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة سقوط حافلة هندية بالركاب في حفرة مخيفة | شاهد

بسبب البقشيش.. عامل دليفري أمريكي يبصق على الطعام قبل توصيله

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

قطرات الأنف تدمر الذاكرة والتركيز في هذه الحالة.. احترس منها

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

اﻟﻤﺰﻳﺪ