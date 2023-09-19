لمواجهة السيول الجبلية.. الصين تفعل إنذارين شديدين

أصدرت السلطات الصينية المختصة، إنذارا باللون البرتقالي لمواجهة السيول الجبلية.



ووفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، فإنه بحسب الإنذار البرتقالي الصادر عن وزارة الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية الصينية، من المُرجح جداً حدوث سيول جبلية في أجزاء من مقاطعتي سيتشوان وشنشي وبلدية تشونغتشينج، خلال الفترة من الساعة الثامنة من مساء أمس الاثنين وحتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.



كما أصدرت الوزارة والهيئة أيضا إنذارا باللون الأصفر لمواجهة السيول الجبلية في بعض المناطق من مقاطعات هوبي وسيتشوان وشنشي وبلدية تشونغتشينغ.



ونصحت الوزارة والهيئة السلطات المحلية بضرورة تعزيز إجراءات المراقبة والتحذير من الفيضانات في الوقت الفعلي، وسط التدابير المتخذة للاستعداد للإخلاء.



ويوجد في الصين نظام تحذير من الأحوال الجوية يتألف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي، ثم الأصفر فالأزرق.