يسرا برفقة نجيب ساويرس في أحدث ظهور| شاهد

شاركت الفنانة يسرا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت يسرا برفقة نجيب ساويرس ونالت الصورة إعجاب الجمهور.





كشفت الفنانة يسرا، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي .





وقالت يسرا في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة ": "عايزة أحط بسمة على وشوش الناس وكنت عايزة اعمل مسلسل كوميدي".

وأضافت يسرا :" شارك معي في المسلسل مجموعة من الفنانين المتميزين الذين شاركوني النجاح ".

وتابعت يسرا:" لازم اغير من جلدي في الاعمال التي أشارك فيها، وأنا حققت 100 مليون مشاهدة على تيك توك ولم أتخيل تحقيق هذه الأرقام في المسلسل".

ولفتت يسرا إلى أنها تحاول الوصول إلى جميع فئات الجمهور من خلال الأعمال الفنية التي تشارك فيها، مضيفة: " فرحانة بالنجوم الشباب الموهوبين ".