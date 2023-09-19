برشلونة يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة أنتويرب البلجيكي

يستهل فريق برشلونة الإسباني مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا، باستضافة رويال أنتويرب البليجكي، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويطمح فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز في تحقيق انتصار عريض خلال مباراة اليوم يضمن به صدارة مجموعته مبكرا.

وفشل برشلونة في تجاوز دور المجموعات آخر موسمين، ولكن تبدو فرصته في التأهل هذا الموسم كبيرة للغاية في ظل تواجده في مجموعة سهلة.

ويتواجد برشلونة في المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، رفقة بورتو البرتغالي وشاختار الأوكراني وأنتويرب البلجيكي.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أنتويرب: "الهدف الرئيسي هو الوصول إلى دور الـ16 واللعب بشكل جيد، مباراة السبت ضد ريال بيتيس في الدوري دليل على أنه من خلال اللعب بهذه الطريقة يمكننا المنافسة، ثم في الدور المقبل سنرى من سنواجه لكن علينا أولاً أن نعبر المجموعات".

وأضاف: "لم نفز بدوري أبطال أوروبا منذ 2015، علينا أن نخطو خطوة إلى الأمام وحان وقت المنافسة".

على الجانب الآخر، يطمح فريق أنتويرب في تحقيق نتيجة أمام برشلونة، تمنحه دفعة قوية في بداية مشواره بدور المجموعات.