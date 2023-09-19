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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على غرار رمضان ونوال الزغبي.. زياد برجي يعلق على إمكانية صلحه مع إليسا

زياد برجي - إليسا
زياد برجي - إليسا

علق الفنان اللبناني زياد برجي على إمكانية الصلح مع مواطنته الفنانة إليسا، وذلك على هامش مشاركته فى حفل الموريكس دور. 

وكشف الفنان اللبناني زياد برجي عن إمكانية حدوث هذا الأمر، على غرار المصالحة التى تمت بين نوال الزغبي والفنان محمد رمضان. 

وعلق زياد برجي رداً على سؤال المذيعة قائلاً: “معرفش إيه الموضوع اللي هنتصالح عليه، المنافسة بتكون بين الفنانين”.

وشارك الفنان زياد برجي تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات “تويتر”.

وكتب برجي: "أبلغنا المحامي جان قيقانو أن  محكمة الاستئناف كرست بموجب حكم صدر عنها بتاريخ اليوم حق زياد برجي بأداء ونشر أغنية "وبطير" بعدما قضت بوقف تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن الذي كان قد حجب عنه هذا الحق سابقا".

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صلح نوال الزغبي ومحمد رمضان 

تصالح النجمان محمد رمضان ونوال الزغبي على مسرح موريكس دور .

وقالت نوال الزغبي من خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي”: "اللي حصل على المسرح بين قد إيه هو محترم ولذيذ ومحب وأكيد فهمت قصده  كان إيه وخلاص مفيش نوايا سيئة ".

بينما قال محمد رمضان من خلال لقائه مع ”et بالعربي": “سعيد جدا وبشكر موريكس دور لأني بسببهم كسبت صديقة عزيزة وأخت وربنا يديم المحبة”.

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