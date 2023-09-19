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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد إعلان المكسيك.. فيديو يثير جدلا لكائن فضائي غريب| شاهد

بعد إعلان المكسيك..فيديو
بعد إعلان المكسيك..فيديو يثير جدلا لكائنا فضائيا شبيه

منذ أيام قليلة، استضاف الكونجرس المكسيكي الصحفي وعالم الفلك خايمي موسان، الذي ارتبط اسمه في الماضي بنظريات الكائنات الفضائية التي تم دحضها متحدثا عن أن جثتين ذات أجسام غريبة وأيدٍ ثلاثية الأصابع يبلغ عمرهما 1000 عام عثرا عليهما في منجم في مدينة كوسكو، جنوب شرق البيرو ثم نقلا إلى المكسيك لهما تركيبة وراثية مختلفة بنسبة 30٪ عن تركيبة البشر مما يشير إلى أن الجثث لنوع آخر غير البشر، كاحتمالية كونها تعود لكائنات فضائية

تركيبة مختلفة عن البشر.. المكسيك تعلن العثور على جثتين عمرهما 1000 عام|شاهد

تعليق أمريكي مفاجئ على اكتشاف جثامين كائنات فضائية في المكسيك

كعكة الكائن الفضائي!

وفي ظل ردرود الأفعال العالمية حول عقد البرلمان المكسيكي مؤتمرا رسميا بحضور الإعلام للكشف عن تفاصيل الجثتين الغريبتين انتشر مقطع فيديو مثير للجدل يظهر “كائنا فضائيا” شبيه بالذي عرض في البرلمان المكسيكي مع اختلافات في مقايس الجمجمة، لكن حقيقته صدمت الجميع، فهو عبارة عن “كعكة قهوة” في الأصل. 

وانتشر مقطع فيديو كائن الكعكة النحيل والمختلف الشكل عن البشر كالناء في الهشيم عبر تطبيقي “إكس” و “انستجرام” علما بإن صانع كعكة الكائن الفضائي شاب بريطاني من مواليد مدينة برمنجهام وتحمل صفحته عبر تطبيق “انستجرام” اسم “The_Bakeking” واسمه الحقيق “بن كولين” أما لقبه “ملك الكيك” حيث يعد مجسمات مختلفة تبدو حقيقية لشخصيات فنية متعددة لكن حقيقتها مجرد “كيك” إضافة إلى حصوله على جوائز بسبب موهبته في صنع مجسمات الكيك. 

(4) Pubity on X: "BREAKING: The Mexican Alien has been revealed as cake 🍰 https://t.co/d29IWbcR8v" / X (twitter.com)

 

(4) Pubity on X: "BREAKING: The Mexican Alien has been revealed as cake 🍰 https://t.co/d29IWbcR8v" / X (twitter.com)

الجثة المحنطة المعروضة في البرلمان المكسيكي 
كعكة الكائن الفضائي!

 

 

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