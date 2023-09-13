"كائنات فضائية" تعود لـ1000 عام تثير ذهولا في كونجرس المكسيك| شاهد

ضجت وسائل الإعلام العالمية، اليوم الأربعاء، بحادث لم يسمع به من قبل، حيث استضاف الكونجرس المكسيكي، يوم الثلاثاء، حدثا غير عادي إلى حد ما في العاصمة، مما أثار مناقشات حول وجود كائنات فضائية.

وخلال جلسة استماع في الكونجرس حول الظواهر الشاذة غير المحددة التي تم بثها مباشرة عبر الإنترنت، تم الكشف عن "جثتين أجنبيتين" تم استردادهما من كوسكو، بيرو، في مكسيكو سيتي، وفقا لما ذكرته صحيفة الإندبندنت.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قدم الباحثون ادعاء غير عادي بأن الجثث، التي تم استردادها من منجم في كوسكو، لها تركيبة وراثية تختلف بنسبة 30٪ عن تركيبة البشر - والذي قالوا إنه يظهر أن الجثث تعود إلى نوع آخر.

ووجد التأريخ الكربوني من قبل الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM) أن الجثث، المصورة بأيدي بثلاثة أصابع، وبدون أسنان، كان عمرها أكثر من 1000 عام.



ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، تم تقديم الجثث الغريبة "غير البشرية"، التي يزعم أنها بقايا متحجرة عمرها 1000 عام لأفراد فضائيين من خارج كوكب الأرض، في صناديق مكشوفة، من قبل الصحفي وعالم الفلك خايمي موسان.



وعلاوة على ذلك، تم عرض الأشعة السينية للجثث أيضا والتي أظهرت "البيض" الموجود داخل أحد الجثث جنبا إلى جنب مع غرسات معدنية نادرة.



كما حضر ريان جريفز، المدير التنفيذي الأمريكي للفضاء الجوي الآمن والطيار السابق للبحرية الأمريكية.



وقال موسان، الذي ارتبط في الماضي بنظريات الكائنات الفضائية التي تم دحضها، متحدثا في قصر سان لازارو التشريعي، "هذه العينات ليست جزءا من تطورنا الأرضي… هذه ليست كائنات تم العثور عليها بعد حادث تحطم كائن فضائي أو جسم غامض. بل تم العثور عليها في مناجم الدياتوم [الطحالب]، وتم تحجرها لاحقا".

وأضاف: "سواء كانوا كائنات فضائية أم لا، نحن لا نعلم، ولكنهم كانوا ذكيين وعاشوا معنا. يجب أن نعيد كتابة التاريخ".

وأكد: "إننا لسنا وحدنا في هذا الكون الشاسع، يجب أن نعترف بهذا الواقع".

كما تم بث العديد من مقاطع الفيديو التي تعرض "الأجسام الغريبة والظواهر الشاذة غير المحددة" خلال الحدث.

لكن العرض الغريب أثار بالفعل شكوكا عبر الإنترنت، حيث قام البعض بالمزاح بأن هذه الجثث هي "قطط متحورة". وبشكل غير عادي بالنسبة للأحافير التي تم تحليلها، كانت العينات مغطاة بما يبدو أنه رمل.