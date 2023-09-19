خبر سار من تدريبات الزمالك بشأن زيزو

شهدت تدريبات الزمالك الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة مشاركة أحمد سيد "زيزو" صانع العاب الفريق بصورة طبيعية.

تأتي مشاركة "زيزو" في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في أنكل القدم.

وغاب "زيزو "عن مباراة الزمالك أمام آرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بسبب الإصابة.

وسيغيب اللاعب عن لقاء بيراميدز المقبل لتراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .