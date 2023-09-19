عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن موعد زيارة الرئيس الروسي إلى الصين

بوتين والرئيس الصيني
بوتين والرئيس الصيني

كشف مجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس بوتين سيزور بكين الشهر المقبل لتعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره الصيني، شي جين بينج.

ووفقا لوكالة "رويترز "، نقلت وكالة انترفاكس الروسية عن نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، قوله اليوم الثلاثاء: إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيسافر إلى بكين في أكتوبر لإجراء محادثات مع شي جين بينج الصيني".


وقال باتروشيف، خلال اجتماع في موسكو مع كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانج يي: "في أكتوبر، نتطلع إلى محادثات ثنائية شاملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج في بكين".

وأكد المسؤول الروسي أن بوتين سيشارك في منتدى حول مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وكان مجلس الأمن القومي الروسي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن سكرتير المجلس، نيكولاي باتروشيف، سيجري مباحثات حول الأمن الاستراتيجي، مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في موسكو، اليوم الثلاثاء.

وأشار المكتب الصحفي لجهاز مجلس الأمن الروسي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية إلى أن الاجتماع سيعقد، بمشاركة ممثلي مختلف الوزارات والهيئات من الجانبين.

وسيشارك باتروشيف كذلك في مشاورات أمنية ثلاثية بين روسيا والصين ومنغوليا، حيث سيمثل وانغ يي الجانب الصيني، وسيشارك فيها كذلك سكرتير مجلس الأمن القومي المنغولي جادامبين إنخبايار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. وما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

14 درجة دفعة واحدة| الصيف يستعد للرحيل خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

مش هنسى موقفه.. أول رد من إمام عاشور على شائعة خناقته مع الشناوي

3 أيام إجازة احتفالا بالمولد النبوي الشريف.. وهذه العطلات المتبقية لنهاية العام

ضحية لعبة بابجي: طلب يشوف جسمي وعايزني في بيته ومعاه فيديوهاتي

كلمة السر فتاة.. أمن الجيزة يفك لغز مقتل دبلوماسي عربي|القصة الكاملة

ترشيحاتنا

بياخد كلام أغانيه من التكاتك.. طارق الشناوى يكشف سر استمرارية عمرو دياب

حيوانات محظورة ونقد أجنبي.. مطار القاهرة يوقف 4 أشخاص| صور

بماء مغلي.. قرار عاجل من المحكمة للمتهم بإنهاء حياة زوجته بالنزهة

الكشف عن موعد زيارة الرئيس الروسي إلى الصين

9 غيابات بارزة عن الأهلي أمام المصري البورسعيدي في الدوري

نصب واحتيال.. قرار عاجل ضد أرملة رجل الأعمال ياسين عجلان وابنته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حبه لاسم ابنته.. بريطاني يدخل موسوعة جينيس بهذه الطريقة

بعد كسر قدمها.. أحدث ظهور لـ دنيا عبد العزيز بعزاء شقيق محمد فؤاد

دخله من الشباك.. رجل يفاجئ بثعبان يغرس أنيابه في ذراعه ببريطانيا| صور

بعد إعلان المكسيك.. فيديو يثير جدلا لكائن فضائي غريب| شاهد

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

اﻟﻤﺰﻳﺪ