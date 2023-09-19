الكشف عن موعد زيارة الرئيس الروسي إلى الصين

كشف مجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس بوتين سيزور بكين الشهر المقبل لتعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره الصيني، شي جين بينج.

ووفقا لوكالة "رويترز "، نقلت وكالة انترفاكس الروسية عن نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، قوله اليوم الثلاثاء: إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيسافر إلى بكين في أكتوبر لإجراء محادثات مع شي جين بينج الصيني".



وقال باتروشيف، خلال اجتماع في موسكو مع كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانج يي: "في أكتوبر، نتطلع إلى محادثات ثنائية شاملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج في بكين".

وأكد المسؤول الروسي أن بوتين سيشارك في منتدى حول مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وكان مجلس الأمن القومي الروسي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن سكرتير المجلس، نيكولاي باتروشيف، سيجري مباحثات حول الأمن الاستراتيجي، مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في موسكو، اليوم الثلاثاء.

وأشار المكتب الصحفي لجهاز مجلس الأمن الروسي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية إلى أن الاجتماع سيعقد، بمشاركة ممثلي مختلف الوزارات والهيئات من الجانبين.

وسيشارك باتروشيف كذلك في مشاورات أمنية ثلاثية بين روسيا والصين ومنغوليا، حيث سيمثل وانغ يي الجانب الصيني، وسيشارك فيها كذلك سكرتير مجلس الأمن القومي المنغولي جادامبين إنخبايار.