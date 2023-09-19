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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو يشارك في مران الزمالك الجماعي اليوم

صدى البلد

شهدت تدريبات الزمالك الجماعية التي أقيمت صباح اليوم، الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مشاركة أحمد سيد  "زيزو"، صانع ألعاب الفريق، بصورة طبيعية.

تأتي  مشاركة "زيزو"  في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في أنكل القدم.

وغاب "زيزو "عن مباراة الزمالك أمام آرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بسبب  الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

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