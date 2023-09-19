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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تطلق مسابقة بحثية وفنية احتفالا بـ اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن إطلاق المسابقة البحثية والفنية للاحتفال باليوبيل الذهبي لحرب اكتوبر لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والمنسق العام الدكتور محمد سامي فرغلي مدرس بكلية التجارة وإدارة الأعمال .

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أهمية تنظيم المسابقات موضحا دورها في تعزيز الوعي، حيث تعد فرصة رائعة لمشاركة الطلاب والباحثين بأفكارهم ومواهبهم في مجموعة متنوعة من المجالات البحثية والفنية.

وحث الجميع للمشاركة والمساهمة في هذا الحدث الوطني المهم، الذي سيعزز من تفاعل الأجيال الجديدة مع تاريخ مصر العظيم.

وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة البريطانية وصندوق "أفريك إنفيست"

 

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين الجامعة، وقوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وتتكون المسابقة من مستويين حيث يكون المستوى الأول للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه ويكون موضوع البحث متمثل فى رؤية مختصرة في إطار محدد لإعداد قوي الدولة الشاملة لمجابهة الأزمات المحلية والإقليمية والدولية في ظل عدم الإستقرار العالمي الراهن مع الإستفادة من نتائج حرب أكتوبر في المجالات (السياسية - الاقتصادية - العسكرية - الإعلامية) لدعم بعض ملامح الرؤية المقترحة، بحيث يكون عدد صفحات البحث من (80 - 120) صفحة.


ويكون المستوى الثاني للمسابقة لطلاب مرحلة البكالوريوس، وتكون موضوعات البحث عن " تصور الوضع القائم في مصر بدون حرب أكتوبر المجيدة (ماذا لو لم تتخذ القيادة السياسية المصرية قرار نشوب حرب أكتوبر 1973)، وآخر عن خطة الخداع الإستراتيجي المصرية وأثرها في تحقيق انتصار أكتوبر المجيدة"، بحيث تكون عدد صفحات البحث من (40 - 60) صفحة.

وتعلن الجامعة عن الموعد النهائي لتسليم الأبحاث يوم الأثنين الموافق 25-9-2023، ويتم تسليم الإبحاث علي الرابط التالي: https://forms.gle/t1H2U226HwChSG3K7

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