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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتقادًا للنظام القضائي .. معارضون إسرائيليون يتظاهرون أمام مقر إقامة نتنياهو بنيويورك

صدى البلد

يخطط متظاهرون معارضون للإصلاح القضائي لحكومة الاحتلال ،اليوم الثلاثاء، للاحتجاج خارج الفندق الذي يقيم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة نيويورك.

ووفقاً لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، أنه سينظم المتظاهرون احتجاجات في جميع أنحاء المدينة اليوم، مع وصول رئيس الوزراء للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة العالم الآخرين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن ينظم النشطاء المغتربون وأعضاء الجالية اليهودية في نيويورك أول مظاهرة لهم في فندق نتنياهو في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن قبل فجر اليوم، بعد وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نيويورك بعد زيارة إلى كاليفورنيا.

ووصل نتنياهو برفقة زوجته سارة إلى نيويورك وكان في استقبالهما السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغجوالسفير لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان.

ومن المقرر أن يتم تنظيم احتجاج آخر في الفندق في وقت لاحق من الصباح، حيث من المتوقع أن يتوجه نتنياهو إلى الأمم المتحدة، يليه تجمع أكبر في تايمز سكوير عند الظهر.

ومن المقرر تنظيم احتجاج رابع في متحف متروبوليتان للفنون في المساء، حيث يحضر رئيس الوزراء حدثًا في المركز الثقافي الشهير.

ومن المقرر أيضًا تنظيم مسيرات في جميع أنحاء المدينة طوال الأسبوع حتى يوم السبت، بما في ذلك الأحداث التي ستجري خلال لقاء نتنياهو مع بايدن وخطاب رئيس الوزراء في الأمم المتحدة. 

ولا تزال فعاليات الناشطين الأخرى طي الكتمان، حيث وعد المنظمون بـ "مفاجآت في جميع أنحاء المدينة".

جمعية العامة للأمم المتحدة هرتسوغ تايمز أوف إسرائيل بنيامين نتنياهو برفقة زوجته حكومة الاحتلال

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