استكمال جلسة محاكمة 10 متهمين بـ"خلية التجمع" .. غدا

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد الشربينى، جلسة محاكمة 10 متهمين، في القضية رقم 22698 لسنة 2024، جنايات قسم التجمع.

تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2015، وحتى 16 يونيو من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أن، المتهمون من الثالث وحتي الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.