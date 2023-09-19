وضع لافتة ممنوع التدخين في جميع المدارس|وزير التعليم يحذر : سنعاقب المخالفين

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً عاجلاً بشأن العام الدراسي الجديد و المقرر انطلاقه في المدارس الحكومية والرسمية يوم 30 سبتمبر الجاري .

حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية والادارات والمديريات وجميع الجهات التابعة للوزارة .

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة بضرورة وضع لافتة ممنوع التدخين في مكان بارز في جميع المنشآت التعليمية

وحذر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات المشددة ومعاقبة المخالفين لهذه التعليمات.

موعد بدء العام الدراسي الجديد

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت، الموافق 30 سبتمبر 2023، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات ، وفيما يلي تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد:



- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا.

- مدة إجازة نصف العام «أسبوعين»، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية؛ يتم توحيد الإجازة معهما.