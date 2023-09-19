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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وضع لافتة ممنوع التدخين في جميع المدارس|وزير التعليم يحذر : سنعاقب المخالفين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً عاجلاً بشأن العام الدراسي الجديد و المقرر انطلاقه في المدارس الحكومية والرسمية يوم 30 سبتمبر الجاري .

حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية والادارات والمديريات وجميع الجهات التابعة للوزارة .

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة بضرورة وضع لافتة ممنوع التدخين في مكان بارز في جميع المنشآت التعليمية 

وحذر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات المشددة ومعاقبة المخالفين لهذه التعليمات.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت، الموافق 30 سبتمبر 2023، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات ، وفيما يلي تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد:


- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25  يناير 2024.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024. 
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا.
- مدة إجازة نصف العام «أسبوعين»، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية؛ يتم توحيد الإجازة معهما.

العام الدراسي الجديد العام الدراسي التربية والتعليم التعليم

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