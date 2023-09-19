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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تطلق تطبيق للدعم الفني والإصلاح| تفاصيل

هيونداي تطلق تطبيق
هيونداي تطلق تطبيق للدعم الفني والإصلاح

أطلقت هيونداي مصر تطبيق جديد للهواتف المحمولة يوفر الكثير من الخدمات الي جميع ملاك سيارات هيونداي ، ومن اهم تلك الخدمات التي يتحها التطبيق تقديم الدعم الفني للصيانة وتغير قطع الغيار والإصلاح ، ويتم التواصل مع عملاء هيونداي علي مدار الـ 24 ساعة لتقديم الخدمات الأزمة لهم .

 هيونداي تطلق تطبيق للدعم الفني والإصلاح

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 هيونداي تطلق تطبيق للدعم الفني والإصلاح
 هيونداي تطلق تطبيق للدعم الفني والإصلاح

يدعم التطبيق أنظمة التشغيل مثل android، وios، وسيتم تثبيت التطبيق علي الأجهزة المحمولة ، وتم أطلاق ذلك التطبيق حرصا من شركة هيونداي علي التواصل المستمر مع جميع عملائها .

تم إطلاق ذلك التطبيق لمواكبة العصر في التعامل مع التكنولوجيات الحديثة ومتطلبات السوق الجديد، ويتيح ذلك التطبيق المقدم من هيونداي التعرف على جميع موديلات هيونداي، وحجز مواعيد الصيانة، وتقديم المساعدة على الطريق في حالة وجود مشكلة ، وطلب الإنقاذ السريع، وتحديد مواقع صالات العرض ومراكز الخدمة وقطع الغيار، وعرض المميزات والأسعار لجميع الطرازات ويوجد كتيبات مختلفة خاصة بجميع موديلات هيونداي وكتيبات ضمان وجداول الصيانة الدورية علي ذلك التطبيق .

يتيح التطبيق التحدث مع خدمات الدعم الفني ، أو خدمة العملاء ، بالإضافة الي انه يمكن طلب المساعدة من خلال التطبيق لحل أي مشكلة تواجه ملاك سيارات هيونداي .

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