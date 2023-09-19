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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز تغيير النية بعد إخراج الصدقة لزكاة المال؟ اعرف الموقف الشرعي

صدى البلد

ينوي كثير من المتصدقين بعد إخراج الصدقة تغيير نيتهم لتكون زكاة مال وليست صدقة، ويسألون: هل يجوز تغيير النية بعد إخراج الصدقة لزكاة المال؟ 

دار الإفتاء المصرية، أفتت أنه لو نوى إخراج صدقة لشخص ما ولكنه أعطاها لشخص آخر فلا شيء فى هذا، أما أنه لو نوى إخراج الصدقة ثم بعد أن أخرجها تغيرت نيته من صدقة إلى زكاة، فلا يصح هذا لأن الأعمال بالنيات.

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هل يجوز تغيير النية بعد إخراج الصدقة لزكاة المال؟

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز إخراج الصدقة وخصمها من مبلغ الزكاة المقرر سنويا إلا إذا نويت قبل إخراج الصدقة أنك تخصمها من مال الزكاة.

وأضاف الورداني، عبر البث المباشر في صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين: “لا يجوز إخراج الصدقة ثم تقول سأخصمها من مبلغ الزكاة”.

هل يجوز تغيير النية بعد إخراج الصدقة لزكاة المال

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