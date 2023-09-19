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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحت 800 ألف جنيه.. سيارات SUV صينية بدون زيادات| صور

تحت 800 ألف جنيه..
تحت 800 ألف جنيه.. سيارات SUV صينية بدون زيادات

يبحث المواطنون المصريون عن سيارات فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وذلك بسبب احتوائها على مميزات وتكنولوجيات متطورة، وبالتالي يوجد داخل السوق المصرية للسيارات الجديدة باقة متنوعة من السيارات الـSUV، ومنها السيارات الصينية التي نالت مكانة لدى المصريين وتباع بأسعار مناسبة وبدون زيادات.

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يعرض موقع “صدى البلد” الإخباري سعر 5 سيارات صينية SUV موديل 2022 و2023 داخل سوق السيارات المصرية:

1- كاي ي X3

تحتاج سيارة كاي ي X3 موديل 2022 إلى 7 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة تصل إلى 114 حصانا، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزما أقصى للدوران يصل إلى 143 نيوتن/متر.

كاي ي X3

تباع سيارة كاي ي X3 موديل 2022 داخل سوق السيارات بسعر 800 ألف جنيه للفئة الأولى، و825 ألف جنيه للفئة الثانية.

2- بايك X3 موديل 2023

عزم دوران بايك X3 الصينية يصل إلى 148 نيوتن/متر، وتعطي قوة 116 حصانا، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وبها محرك سعة 1500 سي سي.

بايك X3 موديل 2023

تتوافر سيارة بايك X3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصرية بسعر 669 للفئة الأولى، والفئة الثانية تباع بسعر 769 ألف جنيه.

3- جاك JS3

تنتمي سيارة جاك JS3 موديل 2022 إلى فئة السيارات الـ SUV وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزما أقصى للدوران يصل إلى 150 نيوتن/متر، وتخرج قوة 118 حصانا، وتصل سرعة جاك JS3 القصوى إلى 180 كم/ساعة.

جاك JS3

سعر سيارة جاك JS3 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصرية يصل إلى 719 ألف جنيه.

4- ساوايست DX3 موديل 2023

تستمد سيارة ساوايست DX3 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنقل قوتها إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل إلى 225 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها إلى 45 لترا، وتعطي قوة 156 حصانا، وبها علبة تروس مكونة من 8 سرعات.

 ساوايست DX3 موديل 2023

السعر الرسمي لسيارة ساوايست DX3 موديل 2023 يصل إلى 575 ألف جنيه.

5- شانجان CS 15

قوة سيارة شانجان CS 15 موديل 2022 تصل إلى 105 حصان، وذلك بفضل محركها الذي تصل سعته إلى 1500 سي سي، وتنتج عزما أقصى للدوران يصل إلى 145 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات.

 شانجان CS 15

تتواجد سيارة شانجان CS 15 موديل 2022 داخل السوق المصرية للسيارات بسعر 465 ألف جنيه.

كاي ي X3 بايك X3 موديل 2023 جاك JS3 ساوايست DX3 موديل 2023 شانجان CS 15 سيارات فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

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