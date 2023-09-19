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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مؤسسة «فاهم» توقع بروتوكول تعاون مع الكنيسة بحضور البابا تواضروس والسفيرة نبيلة مكرم

صدى البلد

وقعت مؤسسة فاهم للدعم النفسي، أول مؤسسة أهلية رائدة في مصر والوطن العربي تهدف إلى زيادة الوعي النفسي للطفل والأسرة العربية، صباح اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويمثلها نيافة الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وأسقف الخدمات العامة، واللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، يمثلها نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس القبة والعباسية والوايلي، بالإضافة إلى المكتب البابوي للمشروعات، وذلك في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، برعاية وحضور قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة نبيلة مكرم، مؤسِسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص مؤسسة "فاهم" على نشر ثقافة الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي للأسر وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضي النفسيين من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، باعتبار أن المرض النفسي مثل بقية الأمراض العضوية وليس وصمة عار، وتوجيه الدعم اللازم للمرضى في إطار خدمة المجتمع والحفاظ على سلامة أفراده واستقرارهم النفسي، وتقديم الاحتياجات اللازمة لهم وإمكانية علاجهم ودمجهم مجتمعيًا.

ويهدف البروتوكول الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إلى توفير خدمات الدعم في مجال الصحة النفسية للأسرة المصرية، من خلال مخاطبة المختصين في مجال الطب والعلاج النفسي للتعريف بالأمراض النفسية وتوعية الخُدام والقيادات الدينية والعاملين في الكنيسة بالمرض النفسي وأعراضه وكيفية التعرف على المريض النفسي، والمشاركة في تنظيم ندوات وورش عمل وفعَّاليات تدريبية حول أهمية التوعية بالحفاظ على الصحة النفسية، والتعاون في عقد المؤتمرات والاستفادة من الأنشطة التثقفية المتنوعة التي تطلقها مؤسسة "فاهم"، بهدف نشر الوعي الكافي للوقاية من تلك الأمراض، وتعزيز ونقل المعرفة والخبرات والاكتشاف المبكر للحالات التي تعاني من مشكلات نفسية، ومساعدتها عبر تقديم جميع أشكال الدعم النفسي والعلاج من خلال الخبراء والمتخصصين.

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