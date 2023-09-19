افتتاح فرع جديد للبنك الأهلى بمدينة قنا

افتتح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، فرع البنك الأهلى المصرى الجديد، بشارع كوبرى دندرة بمدينة قنا، بحضور الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، و النائب محمد مصطفى الجبلاوى، عضو مجلس النواب، وأشرف حافظ، رئيس منطقة البنك الأهلى بجنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر، وعادل عبدالحليم، رئيس المنطقة الفرعية بقنا، ومحمد شيخون، رئيس المنطقة الفرعية بالبحر الأحمر، وطارق عبدالبارى، رئيس المنطقة الفرعية بأسوان، ومديرى فروع البنك الأهلى بقنا.

وعقب الإفتتاح تفقد نائب محافظ قنا ، أقسام الفرع واستمع إلى شرح مفصل حول آلية العمل به والخدمات التى يتم تقديمها للعملاء، مؤكداً أهمية دور القطاع المصرفى فى المساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها فى تمويل المشروعات المتوسطة، وكذا تمويل المشروعات الصغيرة بما يساعد فى إتاحة فرص العمل، بالإضافة إلى دوره فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التى يقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

وأضاف عمر، بأن إفتتاح فرع جديد للبنك الأهلى بمدينة قنا ، سوف يساهم في تخفيف الضغط والزحام على المقر الرئيسى للبنك، بما يساهم فى التيسير على عملاء البنك وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وأشار نائب محافظ قنا ، إلى أن الفرع سوف يتيح عدد من ماكينات الصراف الآلى ATM للتيسير على مرتادي الفرع، وكذا تقديم خدمات رقمية حديثة تتماشى مع التطور التكنولوجي ومع تطور احتياجات العملاء في ظل التحول الرقمي المتلاحق الذى يشهده القطاع المصرفى حالياً.

من جانبه أشاد رئيس جامعة جنوب الوادى، بالدور الكبير الذي تلعبه البنوك الوطنية في دعم الاقتصاد القومى، ودفع عجلة البناء والتنمية إلى الأمام.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، ضرورة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمام الشباب، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى يولى اهتماماً كبيراً بدعم الشباب.

من جانبه قال أشرف حافظ، رئيس منطقة البنك الأهلى بجنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر، إن افتتاح الفرع الجديد يأتي فى إطار خطة البنك نحو زيادة عدد فروع تقديم الخدمة للتيسير على المواطنين، وخاصة بالمناطق غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافى، لخدمة شرائح جديدة وزيادة قاعدة العملاء، وكذلك في إطار حرص البنك على تطبيق سياسة الشمول المالي الذي تتبناه الدولة.

وأشار حافظ، إلى أن هذا الفرع يعد رقم ١٣ على مستوى المحافظة، موضحاً أنه تم تصميم الفرع ليواكب أحدث التطورات بما يساعد العملاء على الإستمتاع بباقة الخدمات المصرفية المتكاملة التى يقدمها البنك، كما أنه يتماشى مع الهوية المؤسسية المتطورة والمميزة لكافة فروع البنك.